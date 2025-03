Fußballfans greifen Polizisten in Berlin-Lichtenberg an

Nach einem Fußballspiel sind am Freitagabend in Berlin-Lichtenberg Einsatzkräfte angegriffen worden. Zu den Übergriffen sei es im Anschluss an die Regionalligapartie von VSG Altglienicke gegen den Potsdamer Verein SV Babelsberg 03 gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit.