Eine 80 Jahre alte Frau ist in Folge eines Unfalls in Berlin-Lichtenberg im Krankenhaus gestorben. Die Fußgängerin war Ende Januar von einem 74-Jährigen angefahren worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montagnachmittag verstarb sie demnach an ihren Verletzungen.

Sie hatte im Januar laut Polizei bei Grün eine Ampelkreuzung überquert, als der Autofahrer sich näherte. Der Fahrer fuhr die Fußgängerin beim Abbiegen an, wie es hieß. Sie erlitt bei dem Unfall der Polizei zufolge Verletzungen am Kopf, am Rücken und am Bein. Der Autofahrer und sein 13 Jahre alter Beifahrer blieben dabei unverletzt.