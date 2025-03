Daraufhin besorgte sich der Beschuldigte laut Anklage die Telefonnummer des neuen Partners und verabredete sich mit ihm im Südpankepark in Berlin-Gesundbrunnen. Die beiden Männer gerieten bei dem Treffen in Streit und wurden handgreiflich. Schließlich zückte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft ein Messer und stach seinem Kontrahenten in den Oberkörper. Einer der Stiche traf das Herz des Opfers, woraufhin es noch am Tatort starb.

Der 38-Jährige floh und wurde einen Tag später in Polen festgenommen. Wenige Wochen später wurde er nach Deutschland überstellt und saß seitdem in Untersuchungshaft.

Mit ihrem Urteil folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Die Verteidigung hatte keinen konkreten Antrag gestellt. Das Urteil fiel bereits am Mittwoch.