Ein Mensch ist am frühen Montagmorgen tot in einem Müllfahrzeug in Berlin entdeckt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei dem rbb sagte, handelt es sich um einen 33-Jährigen aus dem Obdachlosenmilieu. Der Mann hatte offenbar in einem Papier- und Pappecontainer übernachtet, der gegen sieben Uhr in der Rosenstraße nahe dem Hackeschen Markt geleert wurde. Die Arbeiter hätten dabei noch Hilferufe des Mannes gehört.