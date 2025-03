Eine 50-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend in Berlin-Mitte mit einem sich im Einsatz befindlichen Polizeiwagen kollidiert und hat sich dabei Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau im Beisein ihres 49-jährigen Beifahrers gegen 19:50 Uhr versucht haben, in der Behrenstraße zu wenden. Dabei habe sie einen mit Blaulicht und Sirene fahrenden Einsatzwagen der Polizei übersehen, welcher die Behrenstraße in Richtung Wilhelmstraße befahren habe, hieß es.