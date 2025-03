Kurz nach einem bewaffneten Überfall in Berlin-Moabit hat die Polizei am Freitag einen der mutmaßlichen Täter festnehmen können - weil sein Roller, den er für die Flucht nutzen wollte, nicht ansprang.



Laut Polizeiangaben vom Samstag drangen zunächst zwei Männer am Freitagnachmittag in ein Büro an der Westhafenstraße ein und fesselten einen 59 Jahre alten Mann sowie dessen 55 Jahre alte Frau. Zuvor hielt einer der Täter dem Mann eine Pistole an den Kopf. Das Duo nahm anschließend Geld mit. Während einem der Täter die Flucht Richtung Föhrer Brücke gelang, konnte der zweite Räuber seinen Roller nicht starten.