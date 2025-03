Die Berliner Staatsanwaltschaft hat für einen Mann ein Sicherungsverfahren beantragt, der im Dezember seine Mutter vom Balkon geworfen haben soll. Ziel ist es, den 41-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Der Mann soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine 58-jährige Mutter in deren Wohnung in Berlin-Tegel zunächst zu Boden gestoßen, sich dann auf ihren Oberkörper gesetzt und ihr mehrfach mit einem Messer in den Hals geschnitten haben. Anschließend soll die Mutter auf den Balkon geflüchtet sein und von dort aus um Hilfe gerufen haben. Der Mann soll seine Mutter an den Hüften angehoben und über das Balkongeländer fallen gelassen haben.