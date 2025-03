Stefan Berlin Dienstag, 04.03.2025 | 09:13 Uhr

Das man einen Politiker, der insgesamt 23 Jahre Ministerpräsident in 2 Ländern war und eine langjährige Moderatorin in eigener Sache würdigt, ist für mich nachvollziehbar und hat nichts mit Personenkult zu tun.



Im Übrigen ist Pressefreiheit ein hohes Gut und dazu gehört auch dass die Medien selbst entscheiden über welche Themen (und somit auch der Tod von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte) sie berichten. Ein Privileg welches im Übrigen in der ehemaligen DDR nicht vorhanden war.