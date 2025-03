Drohbrief an Neuköllner Moschee geschickt - Staatsschutz ermittelt

An eine Moschee in Berlin-Neukölln ist offenbar ein Drohschreiben verschickt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Vorstand einer Moschee in der Richardstraße am Samstagabend ein mehrseitiges Schreiben sowie einen USB-Stick im Briefkasten gefunden. Unter den Dateien auf dem Speicherstick sollen Karikaturen sowie Aufrufe zur Gewalt gegen Musliminnen und Muslime und Moscheen gewesen sein, heißt es.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Behörden gehen von einer Bedrohung mit islamfeindlichem Hintergrund aus.