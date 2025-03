Die Berliner Bildungsverwaltung hat wegen einer geplanten Veranstaltung an einer Schule eingegriffen, die zum Ende der muslimischen Fastenzeit Ramadan alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an einem Fastenbrechen verpflichten wollte. "Grundsätzlich gilt für staatliche Schulen in Berlin das Neutralitätsgebot. Die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen ist für Schülerinnen und Schüler nicht verpflichtend", teilte der Sprecher der Verwaltung Martin Klesmann am Donnerstag mit. Er gehe davon aus, dass die Schule ein Einzelfall sei.

Ähnlich äußerte sich Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) im Abgeordnetenhaus am Donnerstag. "Selbstverständlich besteht grundsätzlich keine verpflichtende Teilnahme am Fastenbrechen", sagte sie im Plenum. "Meiner ersten Einschätzung nach dürfte dies auch rechtswidrig sein." Auch Günther-Wünsch sprach von einem möglichen Verstoß gegen die staatliche Neutralitätspflicht und die sogenannte negative Religionsfreiheit. Damit ist die Freiheit gemeint, sich auch für keine Religion entscheiden zu können.