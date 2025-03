Die Berliner Polizei sucht nach einem größeren Geldbetrag, der in der Wache Friesenstraße in Kreuzberg abhanden gekommen ist.



Wie ein Sprecher am Donnerstag dem rbb bestätigte, fehlen knapp 80.000 Euro, die in einem Schließfach gewesen sein sollen. Sie stammen aus einem ungeklärten Nachlassverfahren.

Bereits am Mittwoch haben demnach Kriminaltechniker Spuren gesichtet - ob dabei schon etwas gefunden wurde, ist nicht bekannt.



Die Polizei warnt vor voreiligen Schlüssen: Es könne auch sein, dass der Beutel mit dem Geld nur verlegt worden sei und bald wieder auftauche, hieß es. Zuerst hatte die "B.Z." über den Fall berichtet.