Drogen, Waffen und Pyrotechnik in Berliner Wohnung entdeckt

Die Polizei hat in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf Waffen wie eine Machete, zahlreiche Drogen und Pyrotechnik entdeckt. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde nach der Durchsuchung festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.