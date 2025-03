Bauarbeiten in Köpenick

Auf der S-Bahn-Linie 3 im Berliner Osten wird der Verkehr wieder verdichtet.

Zwischen den Bahnhöfen Friedrichshagen und Ostbahnhof soll ab kommendem Montag in den Hauptverkehrszeiten wieder die Linie S3-Express fahren, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Damit verdichtet die Bahn den Takt morgens zwischen 6 und 9 Uhr sowie nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Streckenabschnitt. Dann fahren stündlich neun statt sechs Züge in jede Richtung.

Die Express-S3-Bahn hält nicht an den Stationen Hirschgarten, Wuhlheide, Betriebsbahnhof Rummelsburg und Rummelsburg. Damit soll sie nach Bahn-Angaben zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof vier Minuten schneller unterwegs sein als die übrigen S3-Fahrten.