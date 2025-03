Feuerwehr löscht brennendes Dach in Berlin-Schöneberg

Die Feuerwehr ist am frühen Montagmorgen zu einem Einsatz in Berlin-Schöneberg ausgerückt. Das bestätigte sie dem rbb auf Nachfrage. Demnach brannte in der Czeminskistraße ein Dachgeschoss.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Dach in voller Ausdehnung gebrannt, hieß es weiter. Etwa 100 Feuerwehrleute seien dabei, das Feuer zu löschen.