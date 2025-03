Berni Berlin Montag, 24.03.2025 | 17:35 Uhr

Kann man alles machen. Nur solange wie am Ende immer mehr Versiegelung steht, als obendrein mit zusätzlich viel Geld entsiegelt wird, bleibt das alles Makulatur!



Es fehlt auf jeden Fall nicht an technischem KnowHow Regenmassermangement zu betreiben. Nur halt solange wie das vor allem für BIB-Wachstum verwendet wird, bleibt man genauso weit vom eigentlichen Ziel entfernt wie ohne. Es fehlt an einem grundsätzlich anderen Umgang mit Boden und anderen natürlichen Ressourcen! Mit Verzicht auf die TVO z.B. (35.7Hektar Neuversiegelung in Wuhlhiede und Biesenhorster Sand) könnte Berlin einen wirklichen Anfang setzen. ... Kosten: 0,-€! Fachkräftebedarf ebenfalls Null! ... Gewinn also auf ganzer Linie! ... Und wenn dann noch der Ringschluss mit der NVT als Regio S-Bahn käme ... Träumchen!