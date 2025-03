In Berlin-Spandau sind am Sonntag im Ortsteil Hakenfelde auf offener Straße Schüsse abgegeben worden. Nach Angaben der Polizei wurde auf einen 36 Jahre alten Mann geschossen. Wie eine Sprecherin dem rbb am Nachmittag sagte, sei die Polizei deshalb gegen 15 Uhr in die Straße Brauereihof (nahe des Centrovital Hotels) gerufen worden. Der Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, befindet sich den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr.