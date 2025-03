Unbekannte haben am Montagabend in Berlin auf zwei Filialen einer Supermarktkette geschossen. Die Schüsse fielen in der Breiten Straße in Spandau und in der Bundesallee in Wilmersdorf, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Verletzt wurde demnach niemand. Zu den genauen Hintergründen der Tat machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben.