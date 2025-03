Das Gebäude am südlichen Ende der Schloßstraße steht seit Jahren leer, darüber ragt die Bauruine des einstigen Büroturms in die Höhe. Der Komplex gehört der Adler Group.

Im Erdgeschoss des Steglitzer Kreisels könnte es in der zweiten Jahreshälfte eine neue Notunterkunft für Obdachlose in Berlin geben. Das sagte der im Bezirk Steglitz-Zehlendorf zuständige Sozialstadtrat Tim Richter (CDU) am Montag.

Eine Sprecherin des Konzerns bestätigte die Gespräche: "Wir stehen derzeit in Austausch mit der Berliner Kältehilfe und dem Bezirk in Bezug auf die mögliche Nutzung der Räumlichkeiten im Sockel des Steglitzer Kreisels." Dabei gehe es zunächst um die Wintersaison 2025/2026. Die Adler Group will das Gebäude-Ensemble mit Hochhaus und Sockel an einen neuen Investor verkaufen.

Die Zeit für eine neue Kältehilfe-Einrichtung drängt: Der bisher noch genutzte Standort in Wannsee mit 30 Plätzen soll bald schließen, sagte Richter. Dort gebe es gravierende bauliche Mängel. In der neuen Unterkunft im Steglitzer Kreisel seien sogar mehr Plätze als in der bisherigen realistisch.