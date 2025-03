Ein Taxifahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg gestorben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der 65-Jährige am späten Mittwochabend gegen 22:45 Uhr auf dem Heilmannring in Richtung Letterhausweg unterwegs gewesen sein. Auf Höhe Halemweg soll der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in mehrere geparkte Autos gefahren sein.

Laut Polizei soll der Taxifahrer daraufhin das Bewusstsein verloren haben. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort. Fünf Fahrzeuge und eine Laterne wurden bei dem Unfall beschädigt.