Unbekannte haben in Berlin in der Nacht zu Freitag mehrere Autos der Marke Tesla angezündet. Drei Fahrzeuge brannten in der Albrechtstraße in Berlin-Steglitz, ein Fahrzeug in der Neue Krugallee in Berlin-Plänterwald, wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen mitteilte.

Die Autos wurden demnach zwischen 2 und 2:30 Uhr angezündet. Alle Fahrzeuge seien nicht mehr fahrfähig, sie seien "voll abgebrannt", hieß es. Die Polizei war eigenen Aussagen zufolge mit insgesamt rund 18 Beamten an den Tatorten im Einsatz. Ob die Taten politisch motiviert sind, sei noch unklar.