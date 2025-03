Niederländische Botschaft will 50.000 Tulpen am Breitscheidplatz verschenken

An der Berliner Gedächtniskirche wird am Samstag der erste "TulipDay", also Tulpentag, in Deutschland gefeiert. Zur Feier des Frühlingsanfangs sollen 50.000 Tulpen auf den Breitscheidplatz in Charlottenburg gebracht werden. Ab 12 Uhr kann sich dort jeder gratis einen Strauß mit zehn Tulpen zusammenstellen und mitnehmen.

Nach Angaben der Veranstalter empfiehlt es sich, schon früher da zu sein und sich in die Warteschlange einzureihen.