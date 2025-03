Am späten Sonntagabend hat es einen spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter im Berliner Osten gegeben. Die Täter zündeten eines ihrer Fahrzeuge an, mit einem weiteren Auto gelang ihnen die Flucht.

Ein Geldtransporter ist am späten Sonntagabend in Berlin-Marzahn-Hellersdorf überfallen worden. Die Täter sind auf der Flucht und bewaffnet, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.