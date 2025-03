Bei einer Verfolgungsjagd in Berlin sind am Sonntagnachmittag 14 Fahrzeuge beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Zuvor sollen sich zwei Trickbetrüger gegenüber zwei Berlin-Besuchern in Marzahn-Hellersdorf als Polizeibeamte ausgegeben und diesen eine hohe Geldsumme abgenommen haben. Daraufhin seien die Betrüger mit einem Auto weggefahren. Die Betrogenen hätten mit einem anderen Fahrzeug die Verfolgung aufgenommen.

Bei der anschließenden Verfolgungsjagd stießen die Fahrzeuge zusammen und fuhren in den Gegenverkehr. Dabei seien 14 andere Fahrzeuge beschädigt worden.

Laut Polizei drängten die Betrogenen die Betrüger schließlich von der Straße ab, und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Kurz darauf hätten Einsatzkräfte die Trickbetrüger festnehmen können.