Solarbauer Montag, 10.03.2025 | 18:56 Uhr

Was will/ soll man mit Musik, Sport oder Kunst ausgleichen? Den Namen fehlerfrei tanzen?

Die 3 Hauptfächer waren in meiner Jugend auch die Ausschlag gebenden Fächer. Auch in Brandenburg die genau diese Probe-/ Testtage machen, um die Schüler auszusieben. Meine Kinder sind da durch und jedes hat ohne Druck seinen Weg gefunden.

Es geht beim Abitur um Leistung und nicht um den Ponyhof.

Oder wollen sie sich von einem Arzt, der irgendwie und Ach und Krach zum Abitur gekommen ist, operieren lassen? Ich nicht!

Man muss das Abi nicht in 12 Jahre machen, 13 gehen auch oder Abendschule. Es stehen alle Wege offen.

Das was die klagenden Eltern wollen, ist ihr eigenes Ego beweisen.