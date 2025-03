In der Nacht von Montag auf Dienstag, um 3:46 Uhr deutscher Zeit, startet die Elektroingenieurin von Florida aus als Pilotin der Mission "Fram2" in die Erdumlaufbahn. Die "Fram2" ist die erste bemannte Raumfahrtmission, die die Erde von einer polaren Umlaufbahn aus erkunden und die Polarregionen der Erde überfliegen soll.

"Jede Raummission baut auf den Schultern von Riesen auf, auf den Schultern von solchen Pionieren wie Otto Lilienthal", sagte Rabea Rogge in einem Gespräch mit der ARD in der vergangenen Woche. Die 29-jährige Berlinerin wird die erste deutsche Frau im Weltraum sein.

Joachim Breuninger, Direktor des Technikmuseums, ist sich sicher, dass Rogge durch ihre zahlreichen Museumsbesuche in Kindheit und Jugend Fan von Otto Lilienthal geworden sei. Deshalb habe man ihr auch etwas mitgeben wollen. "Wir haben dann nach einem Objekt gesucht, das mit kann, was auch die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das darf natürlich nicht zerbrechlich sein", so Breuninger. Die Inschrift "Non Omnis Moriar" (deutsch: "Nicht alles von mir wird vergehen") steht auch für Rogges Wunsch, die Visionen früherer Pioniere in eine neue Ära der Raumfahrt zu tragen.

Die Elektoingenieurin und Polarforscherin forscht im Rahmen ihrer Doktorarbeit zu Robotik an einer Universität in Trondheim in Norwegen. Wenn sie nicht gerade ins All fliegt. Offiziell darf sie sich erst dann Astronautin nennen, wenn sie über 100 Kilometer hoch geflogen ist, so erklärt es Luft- und Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler dem rbb.