Die Ringbahnbrücke der A100 am Dreieck Funkturm in Berlin bleibt in Richtung Norden noch mindestens zwei Wochen auf eine Fahrspur verengt. Das hat die zuständige Autobahn GmbH am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Autobahn GmbH habe auch externe Experten hinzugezogen, um die Standfestigkeit der Brücke besser einschätzen zu können. Bis zu einem abschließenden Ergebnis würde es noch mindestens zwei Wochen dauern.