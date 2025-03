Katrin Donnerstag, 27.03.2025 | 16:49 Uhr

Genau an diesen Fall habe ich als Angehörige auch gerade gedacht.

Ich kann sehr gut nachvollziehen dass es frustrierend sein muss Rettungseinsätze zu fahren …die es eigentlich nicht braucht.

Aber ich selbst musste erst im vergangenen Jahr die 112 wählen wegen einer akuten Selbstgefährdung die sicherlich noch dramatischer verlaufen wäre wenn der Rettungswagen nicht so schnell da gewesen wäre.

Außerdem arbeite ich in einem pflegerischen Bereich in dem es dem Personal oder /und Betroffenen nicht möglich ist …einzuordnen /eingeordent zu werden.

Ich fühle mich gerade sehr verunsichert