Wohl das bekannteste Gesicht der Corona-Pandemie: Damals noch kaum populär, avanciert der Virologe Christian Drosten zur gefragtesten Person Deutschlands. Plötzlich kennt die ganze Bundesrepublik den Mann von der Berliner Charité. Er hat mit seinem Team vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) am 16. Januar 2020 kurz nach dem ersten Auftreten von Corona-Symptomen den "ersten Test für das neuartige Coronavirus in China" entwickelt. Damit werden auch Rachen und Nasen der 20 Wuhan-Reisenden abgestrichen und an der Charité untersucht. Die Tests fallen negativ aus. Doch die Epidemie in China entwickelt sich durch die Globalisierung schnell zur Pandemie. Drosten wird zu einem der wichtigsten Berater der Bundesregierung und ist bald auch in vielen deutschen Ohren zu hören: In seinem NDR-Podcast informiert er in insgesamt 118 Folgen über den aktuellen Stand der Corona-Pandemie.