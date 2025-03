Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln ist ein Mann schwer verletzt worden. Am Sonntagmorgen haben Einsatzkräfte den 66-Jährigen aus einer brennenden Erdgeschosswohnung in der Kirchhofstraße gerettet, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb erklärt hat. Die Person wurde demnach vor Ort erfolgreich reanimiert und ist anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Informationen zu dem Brandopfer gab es zunächst nicht.

Das Feuer hat auf das erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Richardplatz übergegriffen, konnte aber schnell gelöscht werden. Während des Einsatzes hat die Feuerwehr 15 weitere Personen, darunter auch Kinder, in einem Bus der Feuerwehr betreut. Das Gebäude ist belüftet und kontrolliert worden. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und geht momentan von fahrlässiger Brandstiftung aus.