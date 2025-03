In Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) ist am Freitagnachmittag ein Supermarkt in Brand geraten. Das Gebäude brennt in voller Ausdehnung.

Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg dem rbb mitteilte, sind keine Menschen in Gefahr. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es habe sich eine große Rauchwolke gebildet, die weithin sichtbar sei.

Die Feuerwehr warnte vor Geruchsbelästigung und rief Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Eine Gesundheitsgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.