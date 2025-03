So 09.03.25 | 09:46 Uhr

In der Nähe von Tauer im Spree-Neiße-Kreis hat in der Nacht ein Futtersilo Feuer gefangen.



Weil es mit Folie und Reifen abgedeckt war, hat sich nach Angaben der Feuerwehr starker Rauch entwickelt. Die Anwohner dort waren aufgefordert, bis zum Morgen Fenster und Türen geschlossen zu lassen.



Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht. Zeitweise waren wegen der Löscharbeiten fast 80 Kräfte im Einsatz.