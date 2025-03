Unterkunft für Wohnungslose in Berlin-Wittenau brennt

Die Berliner Feuerwehr löscht seit Mittwochvormittag einen Brand in einer Unterkunft für Wohnungslose in Wittenau.



Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, sind keine Menschen mehr in dem Gebäude. Mehrere betroffene Bewohner werden derzeit betreut. Es seien bereits 50 Kräfte im Einsatz, insgesamt sollen 80 Einsatzkräfte den Brand bekämpfen. Angaben zu Verletzten oder zur mutmaßlichen Brandursache liegen noch nicht vor.