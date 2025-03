Eine Studie der Charité Universitätsmedizin Berlin hat erstmals die Auswirkungen von Ambrosia auf Anwohner im Raum Drebkau (Spree-Neiße) untersucht. Demnach reagieren die untersuchten Probanden in und um Drebkau, einer Region mit den größten Ambrosiabeständen deutschlandweit, durchaus häufiger allergisch auf Ambrosiapollen als anderswo.

Für seine Untersuchung hat der in Cottbus ansässige Lungenfacharzt Ulf Gereke 129 Probanden im Drebkauer Raum untersucht. Die vergleichsweise kleine Stichprobe liefert damit erste, eindeutige Hinweise darauf, dass Menschen, die häufiger mit Ambrosiapollen in Kontakt kommen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, allergische Reaktionen zu entwickeln. Dies müsse jedoch in Folgestudien noch näher beleuchtet werden, so der Arzt.