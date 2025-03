Die meisten Uhren stellen sich mittlerweile von allein auf Sommerzeit um. Für Eckhard Schulz ist die Umstellung aber immer mit Treppensteigen verbunden. Er kümmert sich ehrenamtlich um die Kirchturmuhr von Atterwasch - auch an diesem Sonntag.

Es geht durch den Glockenstuhl, vorbei an dicken Holzbalken. "Eine beachtliche Konstruktion", wie Eckhard Schulz betont, dem Herzstück des Turms mit seinen drei Glocken. Die älteste ist 1465 gegossen worden. "Als Amerika entdeckt wurde, war die schon 30 Jahre alt", sagt Schulz mit einem gewissen Stolz.

Bevor die Uhr umgestellt werden kann, muss Eckhard Schulz erstmal die alte Holztür aufschließen. Hunderte Male hat er das bereits gemacht, er kennt jede Stufe, die zum Turm der Dorfkirche von Atterwasch (Spree-Neiße) hinaufführt. Seit 50 Jahren kümmert sich der 69-Jährige - mit Pausen - ehrenamtlich um die Uhr im Turm. Am Sonntag steigt er die Stufen erneut hinauf, wenn die Uhr auf Sommerzeit umgestellt werden muss.

Das Uhrwerk selbst ist ein ziemlich unübersichtliches Gewirr aus Zahnrädern, die ineinander greifen, Riemen und Wellen. "Das sind schon kleine Kunstwerke, diese Uhren", sagt Schulz. "So etwas zu erdenken, zu konstruieren - immer wieder beeindruckend", so der Ehrenamtler.

Ich halte mit einer Hand den Hebel hier fest, dass ich praktisch die Sperre herausbekomme und drehe dann an diesem Rad. Dann muss ich mit einem Finger noch diese Sperre herausnehmen und stelle es dann eine Stunde vor.

In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt - Sommerzeit! Die Umstellung bringt unseren Schlaf aus dem Takt, sagt Schlafmediziner Ingo Fietze. Doch man kann sich vorbereiten - schon jetzt.

Anders, als bei der Winterzeit ist die Umstellung auf die Sommerzeit relativ unkompliziert - sagt zumindest Eckhard Schulz. Seiner Beschreibung können Laien trotzdem kaum folgen: "Ich halte mit einer Hand den Hebel hier fest, dass ich praktisch die Sperre herausbekomme und drehe dann an diesem Rad. Dann muss ich mit einem Finger noch diese Sperre herausnehmen und stelle es dann eine Stunde vor", erklärt er. Nach dem Stundenrad muss er das gesamte Prozedere noch einmal am Minutenrad durchführen - dann läuft die Uhr wieder richtig.

Schulz leistet sich allerdings den Luxus, nicht schon um zwei Uhr nachts auf den Kirchturm zu klettern. "In der Nacht schlafen die Leute, da hören die sowieso nicht, wie es schlägt", sagt er lachend. Damit die Leute am Sonntag aber schon zum Aufstehen die richtige Uhrzeit sehen, will er - wie sonst auch - "beizeiten" auf dem Turm sein.