Damit endet nach rund drei Wochen der Schienenersatzverkehr, der für die ausfallenden Fahrten des RB46 eingesetzt wurde. Davon betroffen waren werktags mehrere Fahrten. Reisende waren dadurch teilweise mehr als doppelt so lange unterwegs.

Auf der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Forst sollen ab Samstag wieder alle Züge nach regulärem Fahrplan fahren. Das sagte eine Sprecherin der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) dem rbb. Die Bauarbeiten an der Strecke östlich von Cottbus werden demnach planmäßig fertig.

Seit dem 17. Februar war die Strecke wegen Kabeltiefbau- und Oberleitungsarbeiten für den neuen Güterbahnhof im Osten der Stadt teilweise gesperrt. "Diese Sperrung wird vom Projektteam genutzt, um in einem konzentrierten Zeitraum mehrere Arbeiten durchzuführen", heißt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn. In dieser Zeit wurden auch Lärmschutzwände installiert.

Der neue Güterbahnhof entsteht rund vier Kilometer vom Cottbuser Hauptbahnhof entfernt. Es ist ein Ausgleich für die Anlage, die am Bahnhof für das neue ICE-Instandhaltungswerk zurückgebaut wird.

Das Werk in Cottbus zählt zu den wichtigsten Vorhaben zur Stärkung der Lausitzer Kohleregion. Im Januar 2024 wurde die erste zweigleisige Werkshalle in Cottbus in Betrieb genommen. Aktuell entsteht die zweite Halle, die im kommenden Jahr fertig werden soll.