In Cottbus wohnen Studierende in Wohngemeinschaften besonders günstig. Das zeigt eine bundesweite Auswertung des Moses-Mendelssohn-Instituts in Zusammenarbeit mit der Vermittlungsplattform "WG-Gesucht". Untersucht wurden die Preise in 88 Hochschulstädten.

Demnach kostet ein WG-Zimmer in Cottbus zum Sommersemester 2025 monatlich im Schnitt 287 Euro. Günstiger sind nur die WG-Zimmer in Chemnitz, dort wohnen Studierende für durchschnittlich 265 Euro im Monat. Das ist fast halb so viel, wie der bundesweite Preisdurchschnitt von 466 Euro.

In Cottbus sind dem Institut zufolge die Preise sogar noch gefallen: Im Wintersemester 2024/25 kostete ein WG-Zimmer im Schnitt noch 350 Euro. Günstiger wurden demnach auch die Preise in Potsdam: Zum Sommersemester 2025 kostet ein WG-Zimmer hier im Schnitt 500 Euro, im Wintersemester 2024/25 waren es noch im Schnitt 555 Euro.