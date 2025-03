Tele-Notärzte sollen in Südbrandenburg ab April bei Notfällen aus der Ferne Anleitung geben. Sie werden jetzt in Cottbus ausgebildet - und sollen dann landesweit arbeiten. Von Iris Wussmann

Ein Verkehrsunfall, der Rettungswagen rast mit Blaulicht an, der Notarztwagen hinterher. Dieses große Besteck soll in Brandenburg künftig bei weniger dringlichen Einsätzen etwas abgespeckt werden, also in Fällen, die nicht lebensbedrohlich sind.

In solchen Fällen sollen ab 1. April zunächst in Südbrandenburg die Notfallsanitäter aus der Ferne von einem Tele-Notarzt gesteuert werden, der in der Leitstelle Lausitz vor einem Bildschirm sitzt. In dieser Woche wurden 24 Notärztinnen und Notärzte in Cottbus bei einer zweitägigen Schulung an der Rettungsdienstschule für den neuen Job fit gemacht.