Nachdem ein Mann am Montag mit seinem Auto in eine Menschengruppe im Zentrum von Mannheim gefahren war [ tagesschau.de ], war noch Dienstagmorgen unklar, ob der Umzug stattfindet. Der Veranstalter habe sich schließlich für die Durchführung entschieden, nachdem das Sicherheitskonzept kurzfristig noch einmal angepasst wurde. So gab es deutlich mehr Unterstützung von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt.

Hunderte Kinder haben am Dienstag in Cottbus mit einem Umzug durch die Stadt Karneval gefeiert. Beim traditionellen "Zug der fröhlichen Kinder" waren laut dem Veranstalter, dem Kinderkarnevalsverein Cottbus (KiKaC), rund 550 Kinder aus Grundschulen der Stadt und der Umgebung dabei. Es sei der größte Umzug dieser Art im Osten Deutschlands.

"Unsere oberste Priorität ist, die Kinder absolut sicher von A nach B zu bekommen", sagte der Präsident vom KiKaC, Günter Hiebel, dem rbb. Die Querstraßen seien mit zusätzlichen Polizeifahrzeugen gesichert worden, so dass "kein Eindringen in diesen Umzug erfolgen kann". Begleitet wurde der auch von mehr als 40 Ordnungskräften.

"Wenn nur ein kleiner Punkt wäre, der die Sicherheit der Kinder durch uns nicht gewährleisten würde, würde ich den Umzug nicht durchführen, definitiv nicht", so Hiebel. Der Veranstalter hatte am Morgen auch noch im Blick, welche neuen Erkenntnisse es zu dem Vorfall in Mannheim gibt. Im Raum stand die Option, nur im Festzelt zu feiern und den Umzug abzusagen. Am Ende entschied man sich für den Umzug. Den Schulen wurde allerdings freigestellt, ob sie beim Umzug mitlaufen wollten oder nicht.