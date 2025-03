Am S-Bahnhof in Eichwalde (Dahme-Spreewald) ist am Donnerstag der erste Spatenstich für die Bauarbeiten des dort geplanten Fahrradparkhauses gesetzt worden. In der August-Bebel-Allee sollen 346 Stellplätze entstehen - auch für Lastenräder. Damit wird es eine der größten zusammenhängenden Fahrradabstellanlagen in Brandenburg.

Der Bau in Eichwalde ist Teil eines Pilotprojekts. Im Rahmen dessen sollen in Brandenburg in modularer Holzbauweise insgesamt 14 große Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen entstehen - darunter auch Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming), Falkensee (Havelland) und Werder (Potsdam-Mittelmark) [vbb.de]. Bis 2026 sollen so fast 3.000 Stellplätze entstehen. Ziel ist es, den Radverkehr zu stärken und sinnvoll mit dem ÖPNV zu verknüpfen. Das Landesamt für Bauen und Verkehr zahlt Fördergelder in Höhe von rund 14 Millionen Euro.

In der sogenannten Pilotkommune Eichwalde entsteht das erste Parkhaus dieser Art in Brandenburg. Die Planung wurde genutzt, um den Modulbaukasten auszuarbeiten. "Für uns ist es ganz wichtig, dass wir mit diesem Modulbaukasten und der Vergabe, die wir hier durchgeführt haben, anderen Kommunen die Arbeit erleichtern. Sie können sich bei ihrem Parkhaus ein bisschen Arbeit ersparen und wir mit den Abstellanlagen mehr in die Fläche kommen", so Kollert weiter.

Der Bedarf an Fahrradstellplätzen an Umsteigepunkten ist im Flächenland Brandenburg groß. In einem Gutachten von 2020 waren laut Ministerium über 21.000 fehlende Stellplätze ermittelt worden.