Die Brandenburger Polizei hat drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und mehrere Kilogramm Drogen beschlagnahmt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilten, wurden zwei der Männer bereits am 14. Februar "auf frischer Tat" in Finowfurt (Barnim) gefasst, ein weiterer wurde am selben Tag bei einer Drogenübergabe geschnappt.

Bei anschließenden Durchsuchungen in Finowfurt, Berlin, Angermünde und Schönow seien unter anderem rund 20 Kilogramm Amphetamine, elf Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Kokain, verschreibungspflichtige Medikamente, Bargeld sowie Schusswaffen und Munition sichergestellt worden.

Gegen zwei der Männer wurden den Angaben zufolge Haftbefehle erlassen, sie befinden sich in Untersuchungshaft. Zudem wurde ein vierter Verdächtiger in Nordrhein-Westfahlen ermittelt, wo die Ermittler am Donnerstag eine Durchsuchung durchführten. Dort wurden den Angaben zufolge weitere Beweismittel und Bargeld sichergestellt.