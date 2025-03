Fasten hat vielerorts religiöse Wurzeln und ist weder fixe Diät noch Entbehrung. Fasten-Willige erwarten eher Wohlbefinden, Klarheit, Detox. Fastenleiterin Birgit Liebig begleitet Menschen in und um Berlin auf ihrem einwöchigen Fastenweg.

Birgit Liebig: Fastenwandern hat als Allererstes etwas mit dem Fasten zu tun. Ich biete das sogenannte Fasten nach Buchinger an. Dabei verzichtet man auf Nahrung - bis auf zwei Obst- oder Gemüsesäfte am Tag sowie eine Brühe. Zwischendurch sollen die Teilnehmer viel trinken - zwei bis drei Liter Flüssigkeit muss man da verstoffwechseln, sonst funktioniert es nicht.

rbb24: Das Schöne am Wandern sind ja neben den spektakulären Aussichten für viele die leckeren Mahlzeiten auf der Hütte und die Stulle zwischendurch. Was genau ist dann Fastenwandern? Ist das nur Wandern ohne Essen?

Wie sieht so ein Fastenwandertag aus?

Ich treffe mich mit den Berliner Teilnehmern an einem S-Bahnhof gegen elf Uhr. Es sind immer so acht bis zwölf Personen und vorher müssen die Fastenden zu Hause ihren ersten Saft trinken. Dann nehmen sie ihren Rucksack und anderthalb Liter Tee oder Wasser und kommen zum Treffpunkt, von wo aus wir die Wanderung starten. Diese ist immer so zehn bis zwölf Kilometer im Umkreis von Berlin.

Gegen Mittag gibt es einen frischgepressten Saft für die Faster sowie einen kleinen Imbiss. Das sind Schnitze von Zitrusfrüchten oder Ingwerstücke, diese kann man zwischendurch zur Verbesserung des Geschmacks oder der Mundschleimhaut zu sich nehmen.

Unterwegs sind wir dann so bis halb drei oder drei am Nachmittag. Dann fahren die Faster wieder nach Hause und bekommen von mir eine fertiggekochte Gemüse-Fastenbrühe mit, die sie dann nur noch aufwärmen müssen.