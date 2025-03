Stolpersteine in Cottbus und Forst beschädigt

In Cottbus und Forst (Spree-Neiße) sind mehrere Stolpersteine beschädigt worden. Das teilten Polizei und die Stadt Forst am Dienstag mit. Demnach haben unbekannte Täter in Cottbus sechs Steine mit einem Davidstern übersprüht. In Forst seien zwei Steine mit Gewalt aus dem Gehweg gehoben und dabei stark beschädigt worden.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Die Steine in Cottbus sollen derweil gereinigt, die in Forst restauriert werden. Letztere waren erst im November verlegt worden.

Die Forster Bürgermeisterin Simone Taubeneck (parteilos) verurteilte die Tat und bezeichnete sie als Angriff auf die Erinnerungskultur und auf das menschliche Miteinander.

In Forst gibt es bisher sechs Stolpersteine, in Cottbus rund 100. Die Steine bilden kleine Gedenktafeln, die in den Gehwegen vor früheren Wohnhäusern von Opfern des Nationalsozialismus eingelassen werden.