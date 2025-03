Am 21. März 1933 wurde in dem Gotteshaus in Potsdam der erste Reichstag nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eröffnet. An diesem "Tag von Potsdam" reichte der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler vor der Garnisonkirche die Hand. Das Projekt des Wiederaufbaus sorgte unter anderem deshalb für viel Kritik.

Die evangelische Garnisonkirche Potsdam brannte im April 1945 nach einem alliierten Luftangriff aus. Seit Herbst 2017 läuft der Wiederaufbau.

Der wiedererrichtete Turm der Garnisonkirche wurde im vergangenen Sommer eröffnet. Die Kirche will einen Ort für Demokratiebildung etablieren und sich in einer Ausstellung mit der dunklen Vergangenheit auseinandersetzen. In 57 Metern Höhe bietet eine Plattform eine Rundum-Aussicht.