2014 kam Omar Kassab als Flüchtling nach Deutschland. Heute lebt der selbstständige Unternehmer mit seiner Familie in der Lausitz. Nach dem Sturz von Diktator Assad war er nun erstmals wieder in seiner syrischen Heimat - und träumt von einer Rückkehr.

Einige träumten schon von einer Rückkehr in ihre Heimat. So wie Omar Kassab. Der 40-Jährige war vor rund zehn Jahren nach Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) geflüchtet, lebt und arbeitet dort. Nun hat er erstmals nach dem Sturz von Assad wieder Syrien besucht - vor allem, um seinen getöteten Vater zu finden.

Omar Kassab hat in Syrien Elektrotechnik studiert und als Freiwilliger in einem Waisenhaus gearbeitet. 2014 kam er als Geflüchteter nach Deutschland.

Die Familie ist für mich das wichtigste Thema. Ich bin nach Syrien gefahren, um Infos über meinen Vater rauszukriegen. Er wurde im Juli 2014 verhaftet. Sie wollten von ihm Informationen über mich haben. [ Omar Kassab war nach eigener Aussage Regimegegner und zivil aktiv, d. Redaktion. ] Er ist vier Monate und einen Tag im Gefängnis geblieben. Dann haben sie ihn getötet, als sie von ihm nichts bekommen hatten. Er hat gar keine Informationen gegeben. Am 15. November 2014 haben sie entschieden, dass er nicht mehr am Leben bleiben darf.

Dort bin ich groß geworden. Diese Straße hieß nach der Revolution [tagesschau.de] "Straße des Todes", weil dort viele Menschen umgebracht wurden.

In meinem Haus haben Menschen, die die Regierung unterstützt haben, die Möbel geklaut und dann die Stromkabel von den Wänden und von überall rausgezogen. Es wurde auch alles, was für Wasser, Abwasser ist rausgezogen und am Ende haben sie die Wohnung abgebrannt. Aus Hass. Man durfte dort nicht "Nein" sagen, musste immer alles akzeptieren, was die Regierung macht.