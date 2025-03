Lärmbelästigung, Gesundheitsrisiken, Grundwasserverschmutzung - Anwohner in Markee fürchten die Reaktivierung einer Sondermülldeponie. Der Entsorger sieht nicht, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen könnten. Von Philipp Rother

Der landeseigene Betrieb will im Havelland "belastete Abfälle" der Klasse 3 deponieren, also kontaminierte Erde, Asche, Schutt, Asbest und Schlacke. Geplant ist, die Deponie 2030 wieder in Betrieb zu nehmen. Bis dahin soll sie ertüchtigt werden.

Die Anwohnerinnen und Anwohner von Markee wehren sich aber gegen die Pläne des Entsorgungsunternehmens. Sie sehen jährlich bis zu 70.000 Tonnen Sondermüll auf sich zukommen.

Es entstünde die einzige Sondermülldeponie in Brandenburg, die teils sehr giftige Stoffe aufnehmen würde - darunter auch ölhaltige Bohrschlämme, erklärt Ortsvorsteher Thomas Große Rüschkamp (CDU) im Gespräch mit dem rbb: "Wir sehen das sehr kritisch, weil die Deponie 2005 auch schon aufgrund von Problemen der Abdichtung nach unten geschlossen wurde. Und es grenzt in der Nähe ein Trinkwasserschutzgebiet an. Da sehen wir das Grundwasser in Gefahr."