Polizei sucht erneut an Havel nach vermisstem Mann aus Rathenow

Do 20.03.25 | 13:36 Uhr

Die Polizei hat ihre Suche nach einem vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Havelland) an der Havel an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt fortgesetzt. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Abgesucht wurde demnach das Gebiet eines Havelarms zwischen den Gemeinden Havelaue (Havelland) und Schollene (Stendal). Im Wasser und an Land sei nach dem Vermissten und nach Gegenständen, die in Zusammenhang mit dem Vermissten stehen könnten, gesucht worden, hieß es weiter. Leichenspürhunde und Taucher seien im Einsatz gewesen.