Menschenkette protestiert in Hennigsdorf gegen Teilschließung des Klinikums

So 30.03.25 | 16:32 Uhr

Mehr als 2.000 Menschen haben am Sonntag in Hennigsdorf (Oberhavel) gegen die Teilschließung des ansässigen Klinikums protestiert. Dazu bildeten sie eine Menschenkette vom Zentrum zum Krankenhaus.



Die Aktion wurde von der Stadtverwaltung geplant. Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sagte dem rbb, dass das ein sehr starkes Zeichen sei, das von den Menschen aus Hennigsdorf an einem Sonntagnachmittag gesetzt werde.