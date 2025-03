So bereitet sich Cottbus auf den Notfall vor

Do 20.03.25 | 17:35 Uhr | Von Isabelle Schilka

Mehr als 300 "Katastrophenschutz-Leuchttürme" sollten bis Ende 2024 in Brandenburg entstehen. Nur 50 davon sind schon für Notlagen wie Hochwasser und Stromausfälle ausgestattet - zum Beispiel in Cottbus. Von Isabelle Schilka

Im Vereinshaus des Fußballvereins Vfb Döbbrick werden üblicherweise Vereinsfeiern, Hochzeiten oder runde Geburtstage gefeiert. Doch der Gebäudekomplex im Cottbuser Ortsteil Döbbrick hat noch eine andere Aufgabe: Er ist einer von 15 so genannten Katastrophenschutz-Leuchttürmen, die sich quer über das Stadtgebiet verteilen.

Tagsüber soll es in den Leuchttürmen möglich sein, bis zu zwölf Stunden Wärme zu erzeugen. Darüber hinaus sollen Bürger hier ihre Handys aufladen zu können. Sollte das Handynetz einbrechen, wird die Krisenkommunikation über ein Sattelitentelefon sichergestellt. So können Rettungsdienst und Katastrophenschutz weiterhin erreicht werden.

Acht Anforderungen werden vom Land an die Katastrophenschutz-Leuchttürme gestellt. Sie müssen in allererster Linie "Informationen zur Schadenlage" bereithalten. Außerdem sollen "Hilfsmöglichkeiten für Personen, die auf Unterstützung angewiesen sind", organisiert werden können. Die Leuchttürme müssen des Weiteren erste Hilfe leisten können, Trinkwasser bieten und die Möglichkeit haben, Nahrung aufzuwärmen.

Die Stadt Cottbus ist eine der wenigen Kommunen in Brandenburg, die ihre Austattung für die Leuchttürme schon beisammen hat. Das Material wird laut Stadt aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort gelagert - für ein rbb-Team wurde es in der Nähe des Studios Cottbus gezeigt, wie auf dem Bild oben zu sehen ist. "Wir haben Mikrowellen, Wasserkocher, Sanitätsmaterial, Ladegeräte", zählt Ingolf Zellmann, der Leiter der Leitstelle in Cottbus, mit Blick auf die Ausstattung auf.

In Cottbus kümmert man sich aktuell um die personelle Besetzung der Anlaufpunkte. Mehr als 400 Menschen wären nötig, um die Leuchttürme in der Stadt langfristig besetzen zu können. Sie sollen vor allem aus der Verwaltung kommen und in diesem Jahr geschult werden.

Viele weitere Kommunen in Brandenburg sind aber noch nicht einmal mit dem notwendigen Material ausgestattet. Ende 2024 waren von den 326 geplanten Leuchttürmen gerade mal 50 fertig eingerichtet, so das Brandenburger Ministerium des Inneren und für Kommunales.

Die Industrie habe schlichtweg Probleme, den erhöhten Bedarf des nötigen Materials zu decken, sagte die Brandenburger Innenministerin Katrin Lange (SPD). Lieferprobleme gebe es etwa bei Heizlüftern oder den großen Netzersatzanlagen. In den nächsten Wochen würden aber auch alle anderen Leuchttürme "an den Start gehen können", so die Ministerin.