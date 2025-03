Brandenburg verzeichnet 2024 einen Rückgang der Kriminalität um 5,2 Prozent. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr hervor, die am Montag in Potsdam vorgestellt worden ist. Demnach wurden 176.641 Straftaten registriert - 2023 waren es noch 186.242.



Auch Delikte wie Diebstahl und Betrug gingen zurück, wie es bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2024 am Montag in Potsdam hieß. Die Aufklärungsquote der Polizei stieg gleichzeitig auf 58,4 Prozent - der höchste Wert der vergangenen 18 Jahre.

Als besorgniserregend bezeichnete Innenministerin Katrin Lange (SPD) aber den Anstieg bei den Körperverletzungen auf 16.978 Fälle - der höchste Wert seit 15 Jahren und ein Anstieg um 2,9 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023. Hier seien anteilsmäßig vermehrt nicht deutsche Tatverdächtige festgestellt worden, hieß es. Auch die besonders schwere Gewaltkriminalität - darunter Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub - bleibt laut Statistik auf hohem Niveau.

Angriffe auf Polizisten nahmen im Jahresvergleich um 9,8 Prozent auf 1.492 Fälle zu, Übergriffe auf Rettungskräfte sogar um 50 Prozent von 48 auf 72 Taten im vergangenen Jahr. Innenministerin Lange verurteilte die Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte scharf. "Solche Angriffen sind natürlich nicht nur völlig unverständlich und inakzeptabel, sie sind auch tiefst verachtenswert", sagte die SPD-Politikerin.