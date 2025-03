Großbrand im Oktober - Kulturhaus Altdöbern wurde möglicherweise durch Jugendliche in Brand gesetzt

Nachdem ein beliebtes Kulturhaus in Altdöbern vollständig ausgebrannt war, wurde ein technischer Defekt vermutet. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Cottbus gegen zwei Jugendliche. Zudem wird über einen möglichen rechtsextremen Hintergrund berichtet.



Das Kulturhaus "Kultberg" in Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz), das im Oktober letzten Jahres vollständig abgebrannt war, ist möglicherweise von Jugendlichen in Brand gesetzt worden. Die Cottbuser Staatsanwaltschaft bestätigte dem rbb am Freitag entsprechende Ermittlungen, nachdem zunächst die "Welt" berichtet hatte. Nach Informationen der Zeitung "Welt am Sonntag" beschuldigt die Staatsanwaltschaft zwei 15-Jährige, die zudem einer Gruppe von Rechtsextremisten angehören sollen. Auf rbb-Nachfrage sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass Ermittlungen gegen zwei Jugendliche wegen gefährlicher Brandstiftung geführt würden. Laut der Sprecherin werden die Ermittlungen noch etwa zwei Monate andauern, danach werde entschieden, ob Anklage erhoben wird. Weitere Details nannte sie mit Verweis auf das Alter der Beschuldigten nicht. Auch zu einem möglichen politischen Hintergrund äußerte sich die Sprecherin dem rbb gegenüber nicht.

Das in der Region höchst beliebte Kulturhaus war im Oktober durch den Brand vollständig zerstört worden. Zunächst schien ein technischer Defekt als Ursache wahrscheinlich.



Jugendliche bereits im Februar festgenommen

Wie die "Welt" am Freitag zuerst berichtete, hätten die Ermittlungen Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Laut der Zeitung sind die beiden 15 Jahre alten Tatverdächtigen, die in der Region aufgewachsen sein sollen, bereits im Februar festgenommen worden. Einer der beiden befinde sich noch immer in Untersuchungshaft. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" sollen die Jugendlichen demnächst wegen schwerer Brandstiftung angeklagt werden. Einen entscheidenden Hinweis zur Ergreifung der beiden 15-Jährigen habe demnach die Polizei Thüringen gegeben. Auch die sächsische Polizei sei an den Ermittlungen beteiligt gewesen.

Mögliche Ermittlungen durch Generalbundesanwalt

Wie die "Welt" weiter berichtet, sollen die Jugendlichen der neonazistischen Gruppierung "Letzte Verteidigungswelle" angehören. Die gelte als eine von mehreren Gruppen, die seit dem letzten Jahr zwar vor allem in sozialen Netzwerken aktiv seien, aber auch durch rechtsextremistisch motivierte Gewattaten aufgefallen seien. Die Betreiber des Kulturhauses "Kultberg" in Altdöbern hatten sich in der Vergangenheit mehrfach gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Laut der "Welt" vermuten die Ermittler, dass die Brandstiftung damit in einem Zusammenhang steht. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" erwägt zudem der Generalbundesanwalt, das Verfahren zu übernehmen. Er kann übernehmen, wenn eine Tat den Staatsschutz betrifft, die Interessen des Bundes in besonderem Maße berührt oder es um terroristische Vereinigungen geht. Die Generalbundesanwaltschaft antwortete dem rbb am Freitag auf eine Anfrage zunächst nicht.



Lange Geschichte des Kulturhauses

Das Altdöberner Veranstaltungshaus, zu dem auch ein Jugendclub gehörte, genoss in der Region einen Kultstatus. Das frühere Schützenhaus war einst ein bedeutendes Kulturhaus in der Region, legendär vor allem bei Liebhabern der Blues-Musik. Zu DDR-Zeiten pilgerten Hunderte an den Wochenenden zu Konzerten auf den Weinberg. Seit 2019 hat ein gebürtiger Altdöberaner mit seiner Frau das "Kulturhaus am Weinberg" samt Jugendclub gepachtet, modernisiert und als "Kultberg" betrieben.